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Президент Петр Порошенко в ходе совещания назвал преимущества от введения электронного реестра автоматического возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Запомните сегодняшний день - 3 апреля мы запускаем систему прозрачного общественного контроля по возмещению НДС», - сказал Президент.

Среди преимуществ работы системы Порошенко назвал отмену ручного режима возмещения налога и полную автоматизацию процесса: в реестре каждый сможет проконтролировать дату внесения заявки на возмещение, налог будет возмещаться только в хронологическом порядке, система проверок будет публичной, с обоснованиями и определенным сроком.

«Передача вывода станет четко контролируемой под определенным сроком и никто не сможет отсрочить без объяснений или отменить или исключить из списка того или иного субъекта-налогоплательщика», - сказал Глава государства.

Порошенко подчеркнул, что в последнее время ситуация по возмещению НДС кардинально менялась в лучшую сторону, но при этом отметил, что этот процесс продолжал руководствоваться в ручном режиме.

«Приходит инвестор, обращается к Президенту, к руководителю правительства и мы занимаемся конкретным кейсом и обеспечиваем возмещение. Сегодня главное - не надо обращаться. Возмещение должно происходить автоматически», - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что новая система создана по европейской модели администрирования НДС, в отличие от той, которая существовала в Украине - порочная практика администрирования этого налога в непрозрачных условиях.

Напомним, в Украине 1 апреля запустили автоматический реестр возмещения налога на добавленную стоимость.
ForUm

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