В результате проведенных с ноября прошлого по март этого года эксгумаций жертв Смоленской катастрофы в одном случае выявлена подмена тел, а в пяти могилах были части тел других людей.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщили представители прокуратур Национальной прокуратуры РТ, которые ведут Смоленское следствие, сообщает Укринформ.

«Следственная группа №1 провела 17 эксгумаций и судмедэкспертиз (с ноября. — Ред). В одном случае подтверждена подмена тел, а в пяти случаях подтверждено, что в гробах есть элементы тел других людей, кроме тех, которые там должны были быть»,- заявил прокурор Национальной прокуратуры Марек Кучинский.

По его словам, до конца этого года планируется проведение еще 40 эксгумаций жертв катастрофы, а в 2018 году — 26.

«Они должны завершиться в июне 2018 года», - заявил Кучинский.

Прокурр сообщил, что биологический материал жертв катастрофы будет отправлен в несколько международных лабораторий, в частности, в Италии и Северной Ирландии, где они будут проверяться на предмет наличия взрывчатых веществ.

В прошлом году в июне Национальная прокуратура Польши распорядилась провести эксгумацию тел 83 жертв Смоленской катастрофы. Еще девять тел в течение 2010-2015 годов уже были эксгумированы, а четыре – кремированы. Эксгумация началась в начале ноября с президентской четы Леха и Марии Качиньских. В результате проведения эксгумаций выявлена подмена тел. В частности, в могиле бывшего председателя Национального олимпийского комитета Польши Петра Нуровского был похоронен министр канцелярии президента Польши Мариуш Гандзлик.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и «третье лицо» в умышленном провоцировании авиакатастрофы.