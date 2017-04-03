С 1 января по 30 марта 2016 года на дорогах Украины было ликвидировано 875 тысяч м кв. ям, сообщает пресс-служба Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины».

«С 1 января по 30 марта 2016 года на дорогах Украины было ликвидировано более 373 тысяч м кв. ям. А в этом году, за аналогичный период отремонтировано в 2,5 раза больше выбоин на дорогах и на сегодняшний день этот показатель составляет 875 тыс. м кв.», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что работы были проведены на 8917 км автомобильных дорог.

В ГАК подчеркнули, что в течение недели, с 23 по 29 марта, облавтодорами было устранено более 248 тыс. м кв. ямочности на 1994 км автодорог общего пользования.

«Наиболее высокие темпы работ по ликвидации показали дочерние предприятия ПАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» в Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Запорожской и Киевской областях. Наименьшие показатели выполненных работ – у Черновицкого и Луцкого облавтодоров», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.

По данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.