также в разделеОбщество
Супрун: Запрет российских лекарств не навредит украинцам 8
В Украине запретили еще один российский сериал 20
Перепись населения в Украине хотят перенести на декабрь 2018 года 12
Полицию Киева, Харькова и Днипра перевели на усиленный вариант несения службы 66
Климкин выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга 18
Розенко: Пенсию можно оформить в любой точке Украины 21
Убийца харьковского патрульного получил пожизненное 19
Депутат Загорий задекларировал автомобиль «Тесла», 88 патентов и 2, 6 млн благотворительных пожертвований 61
В Украине усилены меры безопасности в связи с взрывом в Петербурге 41
Губернатор Петербурга подтвердил гибель 10 человек 28
Atlantic Council: РФ может развязать широкомасштабную войну против Украины 109
Консул в Петербурге выясняет наличие украинцев среди пострадавших при взрыве в метро 24
В Одессе активисты «украсили» пять банковских отделений 46
Кузьмин: Люди Порошенко просили не мешать назначению Луценко премьером 184
Дело Шеремета: Следователи обратились в 14 стран 24
В Минске арестовали украинских проповедников 33
В Днипре судят бортпроводника, шпионившего за авиацией ВСУ 97
Волынская таможня: Сотрудников таможенных постов «Устилуг» и «Ягодин» подозревают в получении неправомерной выгоды 35

С 1 января по 30 марта 2016 года на дорогах Украины было ликвидировано 875 тысяч м кв. ям, сообщает пресс-служба Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины».

«С 1 января по 30 марта 2016 года на дорогах Украины было ликвидировано более 373 тысяч м кв. ям. А в этом году, за аналогичный период отремонтировано в 2,5 раза больше выбоин на дорогах и на сегодняшний день этот показатель составляет 875 тыс. м кв.», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что работы были проведены на 8917 км автомобильных дорог.

В ГАК подчеркнули, что в течение недели, с 23 по 29 марта, облавтодорами было устранено более 248 тыс. м кв. ямочности на 1994 км автодорог общего пользования.

«Наиболее высокие темпы работ по ликвидации показали дочерние предприятия ПАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» в Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Запорожской и Киевской областях. Наименьшие показатели выполненных работ – у  Черновицкого и Луцкого облавтодоров», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.

По данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года