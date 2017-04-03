Президент Петр Порошенко подписал Закон № 1953-VIII «О внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», которым на законодательном уровне закрепляется механизм взаимодействия органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности и осуществления госохраны руководителей внешнеполитических ведомств иностранных государств и определенной категории должностных лиц международных организаций, которые прибывают в Украину или находятся на ее территории. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Внесенные изменения совершенствуют положения указанного закона и приводят его в соответствие с обязательствами Украины по Конвенции ООН о специальных миссиях 1969 года.

«Реализация его положений будет способствовать соблюдению общепринятых международных норм, правил, традиций организации официальных мероприятий, улучшению и оптимизации порядка проведения в Украине мероприятий протокольного и церемониального характера», - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.