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По данным следствия, которое проводится прокуратурой Волынской области, таможенники передавали полученные средства начальнику Волынской таможни ГФС Виктору Кривицкому для дальнейшего распределения между всеми участниками преступного сговора, сообщает КП в Украине.

В распоряжении издания оказались постановления Луцкого горрайонного и Печерского районного судов, которые, соответственно, дают согласие на проведение обыска в служебных помещениях таможенных пунктов «Устилуг» и «Ягодин».

В ходе досудебного расследования установлено, что начальник Волынской таможни ГФС Виктор Кривицкий организовал преступную схему получения неправомерной выгоды от физических лиц за беспрепятственное пересечение границы в таможенных пунктах «Устилуг» и «Ягодин».

К преступной схеме, участники которой совершали тяжкие уголовные преступления, были привлечены старшие смен  указанных таможенных постов и начальник таможенного поста «Ягодин» Александр Оникийчук.

Напомним, 7 марта Соломенский районный суд города Киева арестовал отстраненного главу ГФС Романа Насирова и установил залог 100 млн. гривен. 16 марта, после внесения залога, Насиров вышел из СИЗО под домашний арест. Специализированная антикоррупционная прокуратура инкриминирует председателю Государственной фискальной службы нанесение ущерба государству на 2 млрд. грн.

Как сообщалось, 30 марта помещения ГФС пикетировали активисты общественной организации «Центр совместного действия» против возможного назначения начальником Киевской городской таможни Сергея Тупальського. Его подозревают в коррупционных действиях.
ForUm

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