В ходе текущей пленарной недели парламент намерен принять законы о Конституционном суде, а также о рынке электроэнергии.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«На этой неделе предлагаются два закона, которые достаточно сложные в обсуждении, но вместе с тем они достаточно важные и требуют безотлагательного решения», - заявил Парубий.

По его словам, один из них – это законопроект о Конституционном суде Украины.

«Почему я говорю, что он сложный? Потому что он фундаментальный и имеет большое количество поправок. Если не ошибаюсь, там больше 600 правок», - отметил он.

«И также вопрос, на котором настаивал комитет – о рынке электроэнергии. Там полторы тысячи правок», - добавил спикер.

Предположительно, по его словам, закон о Конституционном суде может быть рассмотрен уже в четверг, 6 апреля.

«Что касается рынка электроэнергии – по готовности. Если будет готов ко вторнику, будем предлагать его на вторник. Если не будет готов и не будут отработаны таблицы, а это достаточно объемный материал, то тоже поставить его в четверг», - резюмировал Парубий.