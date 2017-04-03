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Чиновнику Голосеевской районной в г. Киеве государственной администрации объявлено о подозрении в растрате 1,5 миллиона гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Киевской местной прокуратурой №1 сообщено о подозрении начальнику Управления строительства и архитектуры Голосеевской районной администрации в растрате 1,5 млн гривен бюджетных средств», - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне-ноябре 2016 года чиновник, действуя в интересах третьих лиц, заключил с двумя предприятиями-подрядчиками договоры на проведение ремонтных работ образовательных учреждений (библиотеки, детского сада, юношеских клубов и т.д.), расположенных на территории Голосеевского района столицы. Однако, как выяснилось, ремонтные работы на указанных объектах выполнены в значительно меньших объемах, чем указано в актах выполненных работ, а в отдельных случаях - вообще только начаты.

По результатам проведенных 15 судебных строительно-технических экспертиз документально подтверждено убытки, причиненные государственному бюджету на сумму почти 1,5 млн гривен.

В настоящее время должностному сообщено о подозрении по ч. 5 ст.191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога, размер которого соответствует сумме нанесенного ущерба. Его отстранили от должности на время досудебного следствия.

 

 

 
ForUm

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