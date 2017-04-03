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Завтра, 4 апреля, Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос формирования состава Счетной палаты.

Об этом, как сообщает корреспондент ForUm’а, на заседании Согласительного совета заявил председатель парламента Андрей Парубий.

По его словам, вопрос Счетной палаты планируется рассмотреть на вечернем заседании во вторник, поскольку приглашается большое количество людей из регионов.

«Снова-таки, я обращаюсь к тем фракциям, которые хотели в этом вопросе глубже сориентироваться, пригласить на заседание фракции или главу бюджетного подкомитета Ивана Крулько, или главу бюджетного комитета для более детального разъяснения по данному вопросу. И в 16 часов мы должны перейти к вопросу Счетной палаты», - завил Парубий.
Мария Пастернак, ForUm

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