Кандидат от правящей социалистической партии Эквадора «Альянс ПАИС», бывший вице-президент Ленин Морено лидирует во втором туре голосования на президентских выборах, сообщает ВВС.

После подсчета 93,5% голосов Морено набирает 51,06%, а его оппонент - бывший банкир и консерватор Гильермо Лассо - 48,94% голосов.

Избирательный совет Эквадора пока не объявлял победителя, однако действующий президент Рафаэль Корреа уже написал в «Твиттере», что тенденция к победе Морено необратима, так как разница в количестве поданных голосов перевалила за 200 тысяч.

Лассо уже заявил, что оппозиция намерена потребовать тщательного пересчета голосов.

Ленин Вольтер Морено Гарсес - эквадорский юрист и политик. Его отец идеализировал русскую революцию и поэтому дал такое имя сыну.

Морено - инвалид-колясочник, после нападения грабителей в 1998 году у него парализованы ноги.

За активную деятельность по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями Морено выдвигался кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2012 году.

С 2007 по 2013 годы Морено занимал пост вице-президента Эквадора при действующем главе государства Рафаэле Корреа.

Результатам выборов в Эквадоре придают большое значение во всех других странах Латинской Америки - на фоне побед за последние полтора года консервативных кандидатов в Аргентине, Бразилии и Перу.