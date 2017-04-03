Европарламент на этой неделе проведет дебаты и проголосует за предоставление безвизового режима для украинских граждан.

Дебаты по этому вопросу запланированы на 5 апреля, а голосование – в четверг, 6 апреля, во время пленарного заседания законодательного органа ЕС в Страсбурге, сообщает Укринформ.

Далее, по процедуре, это решение должен утвердить Совет Евросоюза; документ должны подписать в мае президент Европарламента и председательствующий в Совете ЕС представитель Мальты; и оно вступит в силу на 21-й день после опубликования.

Как ожидается, для Украины будет отменен визовый режим для путешествий в страны-члены Евросоюза (за исключением Великобритании и Ирландии) в июне.

Напомним, 9 марта профильный комитет Европарламента одобрил проект безвизового режима для Украины и передал документ на окончательное одобрение парламента ЕС.



Заработать безвизовый режим может уже в июне 2017 года.