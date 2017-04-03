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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Бориспольской местной прокуратурой разоблачили хищение почти 30 миллионов гривен менеджментом государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

По данным пресс-центра СБУ, чиновники аэропорта заключили с коммерческой структурой контракт стоимостью более 90 миллионов гривен на строительство насосно-фильтрационной станции горюче-смазочных материалов.

Станция относится к объектам критической инфраструктуры, а ее строительство утверждено планом развития аэропорта «Борисполь».

Правоохранители установили, что менеджмент госпредприятия в конце 2015 года перечислил бизнесменам более 28 миллионов гривен авансового платежа. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что строительство объекта до сих пор не начато.

Государственные средства через ряд фиктивных фирм выведены организаторами сделки в «тень».

Во время обысков в офисных помещениях аэропорта и коммерческих структур оперативники СБУ обнаружили печати фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «Клиент-Банк» и изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о незаконном присвоении денег аэропорта «Борисполь».

Наложен арест на счета коммерческих предприятий, которые были задействованы в проведении финансовой сделки. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
ForUm

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