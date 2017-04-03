Территория города Балаклея и 9 близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Всего с начала работ изъято 5483 взрывоопасных предмета.

В ходе очистки пиротехническими подразделениями территорий вокруг города от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшено до 7 км.

К выполнению работ по разминированию от ГосЧС привлечено 100 пиротехников и 36 ед. специальной техники (20 пиротехнических расчетов).

Завершается восстановление газоснабжения Балаклеи. Осталось подключить около 156 абонентов, где отсутствуют собственники или забиты вентиляционные каналы. Проводится работа по прочистке и восстановлению вентиляционных каналов. Восстановлено теплоснабжение города, за исключением военного городка.

Полностью разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа.

Проводятся восстановительные работы в 46 многоэтажных и частных домах, 1 детском саду и 1 учреждении здравоохранения (установление новых окон, ремонт крыш). Восстановлена кровля в 7 частных домах и 2 школах.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.