По состоянию на утро понедельника, 3 апреля, централизованное электроснабжение Авдеевки Донецкой области отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м3. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГосЧС», - отмечается в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены от ГосЧС 21 человек и 10 единиц техники.

Напомним, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.