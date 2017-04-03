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В воскресенье, 2 апреля, в городе Константиновка Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

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«Пострадавших в результате ДТП гражданских лиц, водителя и пассажира мотоцикла, доставили в городскую больницу», - сообщили в штабе.

Обстоятельства ДТП выясняются.
ForUm

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