В воскресенье, 2 апреля, в городе Константиновка Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
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«Пострадавших в результате ДТП гражданских лиц, водителя и пассажира мотоцикла, доставили в городскую больницу», - сообщили в штабе.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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