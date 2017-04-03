Правоохранители проверяют причастность сына к ранению отца и убийству его жены в Дубно, сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

Как сообщил заместитель начальника облуправления Сергей Волков, причастным к совершению этого преступления может быть старший сын пострадавшего от первого брака.

«После развода между 55-летним мужчиной и его бывшей женой с детьми складывались напряженные и неприязненные отношения. По предварительной версии, сын четыре раза попал в отца из огнестрельного оружия и убил его жену. В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли гильзы от пистолета», - сообщил Волков.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полицейские проводят дополнительные следственные действия и розыскные мероприятия по установлению злоумышленника.

Напомним, 1 апреля в полицию около 20:00 поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи о ранении мужчины в частном доме на улице Жуковского в Дубно.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.

Основная версия убийства адвоката Виты Шаблий и ранения ее мужа Вячеслава Чайки – личные неприязненные отношения в семье.