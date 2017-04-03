также в разделеОбщество
Сотрудников таможенных постов «Устилуг» и «Ягодин» подозревают в получении неправомерной выгоды 6
Менеджмент «Борисполя» подозревают в миллионных хищениях 26
НАПК намерено судиться с сисадмином реестра е-деклараций 35
Саперы разминировали 9 населенных пунктов возле Балаклеи 16
Махницкий тоже будет судиться за кресло генпрокурора 18
В Авдеевке заметили фейковый джип ОБСЕ 66
Российскую актрису не пустили в Украину 1326
Декларация Авакова: фирмы на Кипре и в Италии, картины, книги, вина 124
В Минфине заявили о попытке срыва запуска работы реестра возмещения НДС 37
НВФ 32 раза обстреляли позиции ВСУ, силы АТО соблюдают «тишину» 25
Порошенко наградил орденом погибшего в Мариуполе полковника 102
Полиция назвала главную версию убийства адвоката в Дубно 221
Луценко: Убийца Вороненкова в марте ездил в Донецк 246
МИД: Украинцы не пострадали при взрыве в Париже 210
ГПУ допрашивала Вороненкова по делу Евромайдана 40
Луценко задекларировал книжные шкафы и угнанный джип 66
Силовики нашли «минера» станции метро «Крещатик» 54
НАПК занялось декларациями Порошенко и Гройсмана 112

Правоохранители проверяют причастность сына к ранению отца и убийству его жены в Дубно, сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

Как сообщил заместитель начальника облуправления Сергей Волков, причастным к совершению этого преступления может быть старший сын пострадавшего от первого брака.

«После развода между 55-летним мужчиной и его бывшей женой с детьми складывались напряженные и неприязненные отношения. По предварительной версии, сын четыре раза попал в отца из огнестрельного оружия и убил его жену. В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли гильзы от пистолета», - сообщил Волков.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полицейские проводят дополнительные следственные действия и розыскные мероприятия по установлению злоумышленника.

Напомним, 1 апреля в полицию около 20:00 поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи о ранении мужчины в частном доме на улице Жуковского в Дубно.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.

Основная версия убийства адвоката Виты Шаблий и ранения ее мужа Вячеслава Чайки – личные неприязненные отношения в семье. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

113
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года