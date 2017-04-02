Генпрокурор Юрий Луценко в прошлом году получил 362 204 грн заработной платы в Генпрокуратуре и 51092 грн – в Верховной Раде. Кроме того, Луценко получил 86 936 грн на командировку в ГПУ и 5380 грн на командировки в ВР, а также 37 216 грн компенсации на ведение депутатской деятельности, говорится в его электронной декларации за 2016 год.

Жена генпрокурора, нардеп Ирина Луценко, получила 146 581 грн заработной платы в Верховной Раде, 569 387 грн дохода от предоставления в аренду имущества, 26 136 грн компенсации за проезд, 79 606 грн на командировки и 3 782 грн бонусов, передает 112 Украина.

Также Юрий и Ирина Луценко получили 733 133 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества от брата генпрокурора Сергея Луценко.

Также супруги задекларировали подарок в неденежной форме от сына Александра на сумму 132 585 грн. Жена Луценко получила от Александра Луценко еще один подарок на сумму 97 тыс. грн.

На банковских счетах Юрий и Ирина Луценко сохраняют 3 238 381 грн, 6 706 долларов и 1 132 евро, наличными – 325 тыс. грн, 300 тыс. долларов и 60 тыс. евро.

В бесплатном пользовании Луценко находится жилой дом площадью 859 кв.м. в с. Стоянка Киево-Святошинского района Киевской области, земельный участок площадью 2475 кв.м., а также гараж площадью 80 кв.м. в том же селе.

В собственности Ирины Луценко – квартиры в Киеве площадью 181 кв.м. и 92,2 кв.м. Также она владеет жилым домом площадью 203,9 кв.м. и земельным участком площадью 775 кв.м. в Дубно Ровенской области.

Юрий Луценко задекларировал коллекцию книг конца 19 - начала 20 века, книжные шкафы из дерева на 27 секций и часы Ulysse Nardin. У его жены – 2 сумки, часы, коллекция картин, ювелирные изделия, пальто из меха.

Генпрокурор задекларировал служебный автомобиль Toyota Camry 2013 выпуска, которым он пользуется. В собственности Ирины Луценко – автомобиль Mercedes-Benz GL 500 2014 года выпуска, а также Toyota Land Cruiser 200 2010 года выпуска, который находится в угоне.