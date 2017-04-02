Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией за последнюю неделю разоблачили трех жителей Черниговщины, которые сообщали о псевдоминировании объектов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в Козелецком районе правоохранители оперативно задержали мужчину, который позвонил на «горячую линию» МВД и сообщил о закладке взрывчатки на столичной станции метро «Крещатик». Злоумышленник объяснил, что анонимный звонок совершил якобы по просьбе своего знакомого.

Оперативники спецслужбы разоблачили еще двух жителей Черниговщины, которые сообщили на телефон Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о минировании неизвестного объекта в собственном поселке. После задержания молодые люди признались, что так хотели пошутить и не осознавали о подсудности собственного поступка.

По первому факту возбуждено уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Относительно второго факта проводится проверка причастности злоумышленников к другим анонимным звонкам. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, 29 марта неизвестный позвонил и сообщил о минировании станции метро «Крещатик». Не работала также пересадка на станцию «Майдан Незалежности».