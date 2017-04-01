Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли в Киеве деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что житель Голосеевского района столицы организовал в собственной квартире и гараже мастерскую по переоборудованию составляющих деактивированного оружия в боеспособное.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли один готовый пистолет с патронами, почти триста составляющих для изготовления оружия, в том числе магазины, нарезные стволы и глушители. По информации спецслужбы, «продукцию» злоумышленник реализовывал представителям криминальных кругов Киевской области.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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