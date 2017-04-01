С начала суток члены НВФ 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает 112 Украина.

«По состоянию на 12:00 зафиксировано 12 обстрелов со стороны противника по украинским позициям. Двое из них – минометные, калибром 82 и 120 мм. Это произошло ночью в районе н. п. Луганское. Остальные обстрелы из легкого вооружения», - рассказал он.

Лысенко заверил, что украинские военные строго соблюдают режим тишины и огонь не открывают.

Напомним, сегодня в штабе АТО заявили, что члены незаконных вооруженных формирований нарушают режим тишины на Донбассе, который был объявлен с 1 апреля.