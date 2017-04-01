Пресса и активисты иногда распространяют популистские обвинения, которые не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала Эй-би-си в ответ на вопрос о коррупции, сообщает ВВС.

Песков участвовал в программе Good morning, America с Джорджем Стефанопулосом. Ведущий вспомнил о недавней крупной акции протеста в Москве и о фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором рассказывалось об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с российским премьером Дмитрием Медведевым.

«Как премьер-министр мог все это купить на зарплату госслужащего?» - спросил Стефанопулос.

Песков ответил, что доходы госслужащих в России контролируются специальными органами, и все крупные чиновники каждый год публикуют декларации.

По его словам, порой обвинения чиновников в коррупции, которые выдвигают активисты, не соответствуют действительности, потому что у этих активистов нет той информации, которая есть в распоряжении контролирующих органов.

Вместе с тем тема коррупции в России - большая проблема, поэтому обвинения во взяточничестве вызывают протесты, добавил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах состоялись массовые протесты против коррупции.

Поводом для проведения акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось «Он вам не Димон».