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Заместитель главы Совета Национального банка Украины, назначенный в этот орган по предложению парламентской фракции «Самопомич» Тимофей Милованов, считает, что президент Петр Порошенко и Верховная Рада уничтожают демократию в Украине.

Об этом он написал в сети Facebook 28 марта, сообщает Апостроф.

«Мы видим, что демократию уничтожают президент и Верховная рада. Мы видим, что популизм становится нашим всем. Что нет государственной зрелости. Что нет настоящей борьбы с коррупцией», - написал член Совета НБУ.

Милованов, который входит в так называемую группу Валерии Гонтаревой в Совете НБУ, в последнее время довольно часто публикует в Facebook посты, которые дискредитируют президента и другие ветви власти.

Ранее он обвинил главу государства в манипуляциях и назвал Порошенко виновным в обострении «политического хаоса» в стране.

«В Украине очередное обострение политического хаоса. Оно скоро пройдет. Вот посмотрите на природу этого обострения с точки зрения теории игр. Частично обострение опять спровоцировано Россией (захват предприятий на востоке, потенциальное убийство в Киеве и взрыв складов с оружием, также возможно другие секретные действия в отношении политиков и бизнеса). Но почва для обострения создана Президентом, Кабмином, и Радой из-за нежелания менять страну в пользу людей, а не в свою», - пишет член Совета НБУ 23 марта.

21 марта Милованов заявил о неэффективности института президентства в Украине.

По его мнению, на сегодняшний день в Украине невозможно представить, чтобы дела в отношении высокопоставленных чиновников были бы доведены до суда без политических мотивов.
ForUm

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