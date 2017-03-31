Решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно установления абонентской платы за подключение к газовым сетям с 1 апреля этого года является «преступным грабежом украинского народа, из-за которого беднейшие слои населения будут платить за газ в 3-5 раз больше».

Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина», сообщает РБК-Украина.

В частности, в «Батькивщине» считают, что коалиция «Роттердам+» в такой способ продолжает «политику обнищания украинских граждан». «Самое циничное в новом «налоге на воздух» – это то, что на абонплату не распространяется система субсидий», - отмечается в заявлении.

Также политсила раскритиковала введение в государственном «Ощадбанке» комиссии за оплату коммунальных услуг. «Это абсолютный произвол, ибо, согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах», в сумму платежки уже входят услуги банков», - отметили в партии.

«Партия «Батькивщина» требует отменить незаконное решение НКРЭКУ и компенсировать потребителям газа, особенно в сельской местности, расходы на проведение газовых сетей и подключение к газу в предыдущие годы. Мы требуем отменить комиссии в государственных банках за оплату коммунальных услуг», - говорится в заявлении.

Также «Батькивщина» требует от власти прекратить «искусственное блокирование рассмотрения иска Юлии Тимошенко к правительству по отмене незаконного постановления КМУ об установлении единой цены на газ для населения на уровне 6 879 гривен за тысячу кубометров».