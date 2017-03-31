Многоцелевой грузовой самолет Ан-132Д производства госкорпорации «Антонов» успешно совершил свой первый полет.

В торжественных мероприятиях, посвященных первому полету, принял участие Президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко подчеркнул, что программа по созданию Ан-132Д является международным проектом, к реализации которого присоединились ведущие предприятия - лидеры самолетостроения мира из США, Великобритании, Франции, Германии и других стран.

По словам Президента, второй родиной самолета должно стать Королевство Саудовской Аравии. «Это Королевство, которое сможет совместно с нами построить свою авиастроительную промышленность», - отметил он.

Президент отметил, что сейчас партнерство Украины и Саудовской Аравии особенно важно в условиях разрыва кооперационных связей со страной-агрессором Россией.

По словам Порошенко, работники завода его заверили в том, что этот самолет гораздо лучше, гораздо надежнее, намного проще в управлении: «Он имеет все лучшие качества - лучшие качества «антоновцев».

«Сегодня мы вместе отмечаем еще одну победу плодотворного и вдохновенного труда», - подытожил Глава государства.

Это первый самолет в линейке «Антонова» без российских комплектующих.