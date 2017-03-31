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В Запорожье задержали 35-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вблизи автозаправки открыл стрельбу, сообщает пресс-служба облполциии.

Сообщение о происшествии на улице Маршала Чуйкова поступило в Днепровский отдел полиции 30 марта в 01:38.

Установлено, что у ночного магазина 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с посетителями достал из своего автомобиля охотничье ружье и начал стрелять в разные стороны.

Выстрелы услышали патрульные и увидели мужчину с ружьем. Полицейские задержали последнего. На месте происшествия патрульные обнаружили раненого 27-летнего мужчину и вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу с огнестрельным ранением в области шеи и головы.

Сотрудники полиции изъяли ружье, разрешение на оружие и боеприпасы.

В больнице во время проверки у задержанного в крови обнаружено содержание алкоголя 1.94 промилле.

На сегодня подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.

По данным СМИ, задержанный – сын местного высокопоставленного чиновника. 
ForUm

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