В Киеве будут судить управляющего делами Национальной академии наук Украины, злоупотребления которого нанесли 21,7 миллиона гривен убытков.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, уголовное производство в отношении указанного лица завершено и направлено в суд по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

По данным прокуратуры, в 2014 году служащий академии без проведения обязательной независимой оценки стоимости имущества, в нарушение норм действующего законодательства Украины и своих служебных полномочий, подписал мировое соглашение о передаче доли недвижимости, построенной на земельном участке НАН на ул. Васильковской в ​​Голосеевском районе Киева, безосновательно при этом изменив предмет иска.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста в результате злоупотреблений служащего академии нанесен ущерб на сумму свыше 21,7 млн грн.

Обвинительный акт в отношении служащего направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

За совершенное злоумышленнику грозит от трех до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.