Украина намерена подать иск к одной из российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

«Мы планируем выставить счета за неуплату соответствующих платежей за пользование нашим пространством, приземление на территории Крыма. Иск около 5 млн гривен», - сказал Луценко.

По его словам, также проводится серьезная работа по отслеживанию морских судов, которые заходят в крымские порты. В то же время руководитель ГПУ не стал разглашать детали.

«Мы действительно разрабатываем алгоритм привлечения к ответственности и за это», - сказал Луценко.