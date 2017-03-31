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Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что никогда не планировала запрещать учителям заниматься репетиторством.

Об этом она сказала во время встречи с журналистами региональных СМИ, сообщает Укринформ.

«Репетиторство невозможно запретить хотя бы с той точки зрения, что дети имеют индивидуальные потребности и могут нуждаться учиться дополнительно и использовать дополнительное учебное время с кем-то отдельно, вне учебы в школе, или, например, выучить дополнительный язык на дополнительных учебных занятиях. Поэтому такой тезис абсолютно... надуманный», - сказала Гриневич.

Министр подчеркнула, что директорат по вопросам образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), обнародовав результаты исследования о добродетели в системе образования, указал на коррупционные риски.

«О репетиторстве говорилось в том контексте, что учитель, недоучивая ребенка во время уроков, может побудить родителей к платным занятиям. «Они (ОЭСР, - ред.) предостерегали нас от такого явления», - подчеркнула Гриневич.

Кроме того, добавила министр, в Украине есть двухлетнее старшее профильное образование, но дети не успевают адекватно подготовиться к ВНО и вынуждены идти к репетиторам, хотя эти знания должны были бы получать в школе.

 
ForUm

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