Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Украине по состоянию на 30 марта умерли 144 заключенных и осужденных против 112 за аналогичный период прошлого года, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«По состоянию на 30.03.2017 умерли 144 заключенных и осужденных против 112 за аналогичный период прошлого года, и это при том, что вследствие гуманизации уголовного законодательства, выполнения закона «Савченко» количество заключенных в учреждениях постоянно уменьшается (за 2016 года - с 81,4 до 60,6 тыс.)», – отметил он.

По словам генпрокурора, количество инвалидов в учреждениях достигает 1200 человек, которые требуют особого медицинского наблюдения.

Луценко подчеркнул, что только треть составляет укомплектование штата отделов медицинского обеспечения в 6 межрегиональных управлениях Министерства юстиции, которые должны ежедневно контролировать и своевременно реагировать на системные нарушения в медицинской сфере в подчиненных учреждениях.

«Государственное финансирование потребностей медицинского обеспечения текущего года, как и последние несколько лет не превышает 22-23%. Катастрофически не хватает врачей и среднего медицинского персонала, укомплектование должностей которых во многих учреждениях не превышает 50-60%. Аккредитация медицинских частей учреждений, больниц ДКВС и аттестация медицинских работников в большинстве случаев не проведена, поскольку на это не выделяются средства», – заявил он

Луценко также подчеркнул, что отделы в Межрегионального управлениях Министерства юстиции, которые занимаются медицинским обеспечением заключенных, фактически испытывают кадровый «голод», что является свидетельством их ненадлежащего формирования по остаточному принципу без признания приоритета защиты прав заключенных на охрану здоровья.