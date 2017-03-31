В пятницу, 31 марта, прошла жеребьевка поочередности выступлений на полуфиналах конкурса «Евровидения-2017», который состоится в Киеве в мае, сообщают Украинские новости.

В первом полуфинале, который состоится 9 мая, выступят:

1. Швеция 2. Грузия 3. Австралия 4. Албания 5. Бельгия 6. Черногория 7. Финляндия 8. Азербайджан 9. Португалия 10. Греция 11. Польша 12. Молдова 13. Исландия 14. Чешская Республика 15. Кипр 16. Армения 17. Словения 18. Латвия.

Во втором полуфинале, который пройдет 11 мая, страны-участницы будут выступать в такой поочередности:

1.Сербия 2. Австрия 3. Россия 4. Македония 5. Мальта 6. Румыния 7. Нидерланды 8. Венгрия 9. Дания 10. Ирландия 11. Сан-Марино 12. Хорватия 13. Норвегия 14. Швейцария 15. Беларусь 16. Болгария 17. Литва 18. Эстония 19. Израиль.

Напомним, что по правилам конкурса страна-победитель, а также страны-основательницы конкурса, сразу попадают в финал.

Ранее с помощью жеребьевки также определили, как будут голосовать в полуфиналах шесть стран, которые автоматически попали в финал. В частности Германия, Франция и Украина голосуют во втором полуфинале.

В финале песенного конкурса «Евровидения-2017» группа O.Torvald, которая будет представлять Украину, выступит под номером 22.