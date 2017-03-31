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Глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин поручил создать комиссию по углубленному изучению деятельности Ривненской облгосадминистрации и районных государственных администраций области.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Райнин подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, создана комиссия по углубленному изучению деятельности Ривненской областной государственной администрации, районных государственных администраций области по обеспечению исполнения на соответствующей территории актов и поручений Президента Украины, взаимодействия с территориальными органами центральных органов исполнительной власти по выполнению задач, определенных актами и поручениями Президента.

Председателем комиссии назначен руководитель Главного контрольного департамента АП Андрей Девко. Документом также утвержден персональный состав комиссии.

Глава АП поручил комиссии с 3 по 14 апреля изучить деятельность Ривненской ОГА и РГА и по результатам предоставить соответствующие выводы и предложения.

 

 
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