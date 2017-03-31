Премьер-министр Владимир Гройсман электронную декларацию за 2016 год. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Во исполнение требований законодательства подал декларацию за прошлый год. Делаю это ежегодно с 2006 года, когда был впервые избран городским головой, и с тех пор свои декларации обнародую. Отличие сейчас только в том, что последние два года декларации подаются в новой форме и электронно», – отметил он.

По словам премьера, по-прежнему большая часть его доходов приносит имущество, которое он получил в основном еще тогда, когда занимался бизнесом - до 2006 года. «Благодаря этому я всегда мог чувствовать себя независимым и все эти годы, будучи сначала городским головой, а в последние годы, работая в Киеве», – подчеркнул Гройсман.

«Достигнув успеха в бизнесе, я пошел тогда во власть, потому что хотел изменить свой город. Теперь вызов намного серьезнее, но я верю в успех нашего государства. И хотел бы, чтобы еще одним подтверждением этому стало то, что, как я и обещал - большую часть задекларированной ранее наличности, а также прошлогодних доходов в 2016 году моя семья разместила на счетах в украинских банковских учреждениях», – сообщил он.

Как сообщается на правительственном портале, согласно декларации, заработная плата Гройсмана в 2016 году составила 281 тыс. грн. Его доход включает также проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 тыс. грн.

Большинство дохода премьер-министра Украины за 2016 год получено в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, сформированного в результате разделения участка, ранее указанного в электронной декларации Гройсмана за 2015 год. От указанных операций главой правительства получено 11,130 млн грн. Дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих Гройсману объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности уже много лет, поступило 4,2 млн грн.

Из полученных доходов Гройсман выплатил в прошлом году более 1,5 грн налогов.

Доходы жены премьер-министра за 2016 год составили 1,625 млн грн, из которых 1,4 млн грн – доходы от ведения Еленой Гройсман предпринимательской деятельности.

В 2016 году супругами Гройсман не приобретались объекты недвижимого имущества, движимое имущество и нематериальные активы, декларирование которых является обязательным по законодательству Украины.

Также отмечается, что полученные в этом году доходы и большую часть задекларированных ранее наличных Гройсман и его семья, согласно поданной декларации, разместили на счетах в украинских банковских учреждениях.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман в электронной декларации 2015 года задекларировал наличности на 1,5 млн долларов.