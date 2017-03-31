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Компания Илона Маска SpaceX совершила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос, что, по мнению многих экспертов, является значительным рубежом в истории освоения космоса.

Первая ступень Falcon 9 через девять минут после запуска успешно приземлилась на плавучую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Она уже летала в космос 11 месяцев назад.

Цель миссии - доказать на практике возможность многократного использования первых ступеней ракет-носителей, что в перспективе, по прогнозу специалистов, должно сильно удешевить полеты в космос, сообщает Би-би-си.

Предыдущий пуск ракеты состоялся в конце февраля. Тогда Falcon 9 успешно вывела на орбиту непилотируемый грузовой корабль модели Dragon.

Пуск был отложен на сутки из-за технических неполадок, которые пришлось устранять прямо на старте.

В ходе создания Falcon 9 и отработки старта и посадки ракеты на платформу произошло три неудачи.

В сентябре произошла крупная авария. Тогда ракета-носитель взорвалась во время тестового запуска на мысе Канаверал в штате Флорида.

Авария произошла при подготовке к испытанию, во время заправки топлива.

В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценивалась в 200 миллионов долларов.
ForUm

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