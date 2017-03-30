Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) признала, что недостаточно информировала общество о ходе дела по возврату «Запорожского титано-магниевого комбината» (ЗТМК) от людей олигарха Дмитрия Фирташа государству. Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

«Единственная наша возможная ошибка - это недостаточная коммуникация вне процессуальных действий САП. Мы уже ее заметили и активно исправляем», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возвращение ЗТМК в сферу управления государства с каждым днем ​​получает все более четкие черты. «Прокуроры САП сумели собрать необходимые доказательства и с каждым разом приобретают все новые и новые победы в судебных процессах», - говорится в сообщении.



В частности, 28 марта Донецкий апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу САП и вернул по расторжению договора об учреждении ООО «ЗТМК».

«Это решение фактически означает, что дело будет назначено к рассмотрению по существу в Хозяйственном суде Запорожской области, что увеличивает шансы прокуроров САП, как на доказательства факта невыполнения инвестором своих обязательств, так и на окончательную победу в итоге», - говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что халатность прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сделала невозможным возвращение Запорожского титано-магниевого комбината в полную собственность государства.