Депутат Ирпенского горсовета от партии «Новые лица» Наталья Лобода сложила полномочия.

Об этом на сессии совета в четверг, 30 марта, сказал мэр Ирпеня Владимир Карплюк, сообщает Громада Приирпенья.

Он дважды переносил сессию, избегая комментариев относительно визита члена его фракции в Россию. Там депутат Лобода вручила российским журналистам торт на программе Малахова «Пусть говорят».

«Карплюк в начале сессии пояснил, что действия Лободы как матери можно понять, и он ее не осуждает и не оправдывает. Но ее действия как депутата «Новые лица» будут рассматривать в конце мая на заседании политической партии. Также он заявил, что Лобода написала заявление о сложении полномочий депутата», - рассказал активист Георгий Сахненко.

Мужчина также отметил, что Лобода на пленарное заседание не явилась.