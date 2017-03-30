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Депутат Ирпенского горсовета от партии «Новые лица» Наталья Лобода сложила полномочия.

Об этом на сессии совета в четверг, 30 марта, сказал мэр Ирпеня Владимир Карплюк, сообщает Громада Приирпенья.

Он дважды переносил сессию, избегая комментариев относительно визита члена его фракции в Россию. Там депутат Лобода вручила российским журналистам торт на программе Малахова «Пусть говорят».

«Карплюк в начале сессии пояснил, что действия Лободы как матери можно понять, и он ее не осуждает и не оправдывает. Но ее действия как депутата «Новые лица» будут рассматривать в конце мая на заседании политической партии. Также он заявил, что Лобода написала заявление о сложении полномочий депутата», - рассказал активист Георгий Сахненко.

Мужчина также отметил, что Лобода на пленарное заседание не явилась.

 

 
ForUm

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