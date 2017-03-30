Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть российских спецслужб, организаторы которой в России вербовали закарпатских заробитчан для участия в проплаченных акциях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в Москве под прикрытием общественной организации российские спецслужбы вербовали жителей Закарпатья. Во время «семинаров» и «конференций» кураторы отрабатывали жителям региона задачи, в частности проведение агитации в поддержку автономизации Закарпатской области.

Сотрудники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность одного из руководителей общественной организации – бывшего сотрудника спецслужб РФ. В 2015 году он завербовал нескольких жителей Закарпатья, которые за деньги согласились участвовать в перекрытии в регионе дорог, проведении протестных акций против мобилизации, а также митингов в поддержку автономизации области, создании фейковой республики «Подкарпатская Русь».

«Установлено, что куратор передавал агентам инструкции, в которых описывались детали организации необходимых Кремлю протестов – от места проведения, количества людей, до текстов лозунгов и требований», - заявили в СБУ.

Действия гражданина России следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Гражданин РФ объявлен в розыск. В отношении него начато специальное досудебное расследование, поскольку он постоянно находится в России.