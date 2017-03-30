Министерство юстиции Украины начало разработку законопроекта, который обеспечит нормирование работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и даст возможность провести конкурс на руководящие должности этого органа.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Предложения законодательных изменений будут представлены в ближайшее время и обсуждены с гражданским обществом», - пообещали в Минюсте.

Ведомство также отмечает, что разработанные изменения должны обеспечить полную перезагрузку НАПК и скорейшее проведение конкурсного отбора руководства агентства.

«Несмотря на сбои и проблемы с работой реестра, все декларанты должны подать свои декларации в соответствии с законом. Мы не имеем права допустить дискредитации системы электронного декларирования и, соответственно, всей антикоррупционной политики государства», - заявили в Минюсте.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам Национального агентства по предотвращению коррупции написать заявления об отставке.

Глава НАПК Наталья Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина.