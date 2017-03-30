Прокуратура Житомирской области в интересах областного совета обратилась в суд об отмене незаконных схем получения частными предприятиями разрешений на добычу янтаря на площади более 18 тысяч гектаров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлены отдельные факты противоправной выдачи Государственной службой геологии и недр Украины специальных разрешений на осуществление геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки участков недр янтаря на внеконкурсной основе.

В частности, в 2016 году Госгеонедр выдало ООО «Амбер Холдинг» специальные разрешения на изучение и разработку двух месторождений янтаря – Зимухинского и Козюковского участков общей площадью более 12181 га и ООО «Компания «Надра Галичины» - Тетеровского участка площадью более 906 га в Овручском районе, а также ООО «Райт Солюшн» - Замысловичского, Правобережного участков и участка «Стрелка» площадью более 5249 га – в Олевском районе.

По данным прокуратуры, во избежание процедуры аукциона, эти общества заключили договоры аренды якобы целостных имущественных комплексов, приспособленных для ведения разведывательно-горных работ, а также движимого имущества, необходимого для осуществления геолого-поисковых работ, среди которых оказались даже водяные мотопомпы.

Как выяснилось, такие «имущественные комплексы» расположены в десятках километров от мест проведения геологоразведки и, по сути, являются лишь небольшими частями зданий или вообще подвальными помещениями.

Кроме того, Госгеонедр не учла, что ни одно общество не получило законодательно определенных согласований от областного, соответствующих районных и местных (сельских) советов на получение спецразрешений.

При таких обстоятельствах, прокуратура области обратилась в административный суд с исками с целью отмены незаконных разрешений на осуществление геологического изучения.

Также с целью недопущения начала проведения геологических работ прокуратура подала в суд ходатайство о запрете их осуществления вышеупомянутыми обществами.