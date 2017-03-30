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Служба безопасности Украины ликвидировала в районе проведения АТО информаторскую сеть «ЛНР», в состав которой входило четверо жителей Рубежного.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Правоохранители задержали организатора «звена», который с помощью трех сообщников передавал боевикам данные о перемещении военной техники», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении троих приспешников организатора сети следственные действия продолжаются.
ForUm

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