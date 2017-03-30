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Верховной Раде предлагают запретить аборты по желанию женщины.

Соответствующий законопроект №6239 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов) зарегистрирован в парламенте 27 марта.

Его автором значится нардеп от фракции БПП Дмитирй Голубев.

Документом предлагается исключить норму Гражданского кодекса Украины о том, что искусственное прерывание беременности до 12 недель может осуществляться по желанию женщины.

Депутат предлагает разрешить аборты лишь в определенных законодательством обстоятельствах, если сроки беременности не превышают 22 недели.

Прерывание беременности разрешается, если она несет прямую угрозу жизни беременной женщины, есть медицинские показания по патологии плода, несовместимой с жизнью ребенка после рождения, зачатие ребенка произошло в результате изнасилования.

Указанные обстоятельства обязательно должны удостоверяться комиссией соответствующих экспертов.

 

 

 

 
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