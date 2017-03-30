Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили оружие российского производства в районе проведения антитеррористической операции.
По данным пресс-центра СБУ, возле одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины в Донецкой области, расположенного на линии соприкосновения, правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет «Шмель».
«Оружие российского производства находилась в работоспособном, готовом к использованию состоянии», – отмечается в сообщении.
В районе села Нетайлово Ясиноватского района Донецкой области в одном из частных прудов сотрудниками спецслужбы также изъяли 41 артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Боеприпасы, согласно установленному порядку, переданы на хранение в одно из военных подразделений. Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
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