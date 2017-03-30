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Член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка выступает за отставку руководителя НАПК Натальи Корчак.

Об этом он написал в Facebook.

«Перезагрузка» агентства потребует достаточно длительного времени, возможно, даже нескольких месяцев, в течение которого НАПК будет недееспособным. Вряд ли это улучшит работу реестра деклараций, повысит эффективность их проверки. С другой стороны, существующая ситуация тоже не может продолжаться далее – агентство требует быстрых и кардинальных внутренних перемен», - считает Рябошапка.

По его словам, по результатам заседания правительства никто в НАПК не будет писать заявления об отставке.

«По моему мнению, очевидно, что руководитель антикоррупционного ведомства исчерпала свой потенциал на этом посту. Неспособность сформировать коллектив единомышленников внутри агентства, отсутствие надлежащих коммуникаций с коллегами из других государственных органов, с гражданским обществом, с иностранными партнерами, потеря контроля над внутренними процессами в агентстве привели к полуразвалу ведомства», - заявил он.

Поэтому, считает Рябошапка, при отсутствии реальных и быстрых механизмов «перезагрузки» агентства единственным шансом для спасения ведомства является отставка Натальи Корчак с должности главы НАПК. 

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам Национального агентства по предотвращению коррупции написать заявления об отставке.

Глава НАПК Наталья Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. 

 
ForUm

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