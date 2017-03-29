Сегодня, 28 марта, в Казацком Донецкой области член незаконного вооруженного формирования «ДНР» открыл стрельбу рядом с патрулем СММ ОБСЕ, сообщается на сайте миссии.

«В 11:07 28 марта патруль СММ в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях подъехал к комплексу, расположенному на восточной окраине подконтрольного «ДНР» н. п. Казацкое (36 км к северо‑востоку от Мариуполя), где ранее команда СММ видела вооруженных членов «ДНР», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, когда патруль находился на расстоянии примерно 100 м от комплекса, вооруженный член «ДНР», стоявший в нескольких метрах от наблюдателей, жестами приказал команде СММ остановиться. «Патруль остановился, и наблюдатели увидели еще восьмерых вооруженных членов «ДНР», находившихся у одного из зданий на территории комплекса. Трое из них направились в сторону патруля. В 30–40 м от команды СММ один из мужчин агрессивными жестами показал наблюдателям, чтобы они покинули этот район. В то же время он произвел три выстрела в воздух из автомата (АК‑47) и затем еще шесть выстрелов в землю в нескольких метрах от того места, где он стоял и смотрел в сторону наблюдателей», – подчеркнули в СММ.

«Команда СММ немедленно развернулась и, покидая это место, услышала еще четыре выстрела и одну очередь из стрелкового оружия. Патруль миссии благополучно вернулся на свою базу в Мариуполе. СММ уведомила об этом инциденте Совместный центр контроля и координации», – сказано в сообщении.