Сестра десантника Ильи Гайдука, погибшего в сбитом членами НВФ самолете Ил-76, вернула Президенту Петру Порошенко орден брата в связи с тем, что он поддержал виновного в трагедии генерала Виктора Назарова.

Об этом Иляна Гайдук написала в Facebook.

«Петр Алексеевич, в ответ на вашу открытую поддержку генерала Назарова, осужденного в служебной халатности, приведшей к гибели 49 воинов, хочу вернуть вам орден «За мужество» третьей степени, который был вручен вами моему брату посмертно», - отметила она.

«Вину генерала доказали суд и ГПУ, но вы вопреки этому даете собственную оценку приговору, нарушая Конституцию Украины», - добавила Гайдук.

Она подчеркнула, что Назаров не является боевым генералом, как идет речь в обращении Порошенко. Он сам в суде это признал.

«Через короткое время после катастрофы Ил-76 вы награждаете генерала Назарова таким же орденом Богдана Хмельницкого III степени за мужество, как и наших ребят посмертно, не уточняя, в чем же именно оно проявилось, или за 49 погибших или за уничтожение военного имущества?» - написала Гайдук.

Также она упрекнула Порошенко в том, что он проигнорировал обращение родителей в открытом письме об отстранении генерала от военной службы на время проведения судебного расследования, а также просьбу семей погибших о встрече.

Напомним, 27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.

Президент Украины Петр Порошенко инициирует восстановление специальных военных судов.