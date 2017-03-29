Сенат США ратифицировал договор о расширении НАТО и вступлении в альянс Черногории.

За вступление Черногории проголосовали 97 американских сенаторов, против - двое, передает Ассошиэйтед пресс.

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол проголосовал против. Он объяснил, что опасается обострения отношений с Россией и даже войны с ней, сообщает Би-би-си.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон просил сенаторов как можно быстрее одобрить вступление Черногории в НАТО - до саммита глав государств-членов альянса, который пройдет в конце мая в Брюсселе.

Вступление Черногории в НАТО поддержал и президент США Дональд Трамп, который теперь должен официально одобрить это решение.

25 стран, входящих в НАТО, уже одобрили решение о вступлении в ряды альянса Черногории.

Черногория станет 29-м членом НАТО. Переговоры о вступлении страны в альянс велись с конца 2015 года.

18 мая 2016 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписан протокол о присоединении страны к альянсу.