За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 61 раз обстреляли позиции украинских войск, в результате чего были ранены трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Эпицентром огневого противостояния остается донецкое направление. Горячее все было поблизости Авдеевки и Троицкого, защитников которых враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм. По опорным пунктам в районе Каменки, Крымского и Луганского противник применял минометы калибра 120 мм. Позиции вблизи опытно обстреливал из минометов калибра 82 мм. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Авдеевки, Песокв, Невельского и Опытного. По позициям в районе Луганского и Крымского противник вел огонь из вооружения БМП», – говорится в сообщении.

На мариупольском направлении, по данным штаба, из минометов калибра 82 мм НВФ обстреливали опорные пункты в районе Тарамчука и Красногоровки. По защитникам Водяного, Павлополя, Лебединского и Красногоровки противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Широкино применил зенитную установку ЗУ-23-2. В районе Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении по опорным пунктам вблизи Новозвановки враг бил из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм и 82 мм. По позициям вблизи Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе подчеркнули, что для подавления огневой активности противника силы АТО открывали огонь.