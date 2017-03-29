В апреле мы первый раз заплатим по новым тарифам за электроэнергию. С 1 марта она подорожала в пятый раз.

Тарифы: Электричество заполняем, тепло - в уме

За электроэнергию до 100 киловатт-часов в месяц придется отдать 90 копеек за киловатт-час (сейчас 71,4 копейки). При использовании от 100 до 600 киловатт-часов тариф вырастет с 1 грн. 29 коп. до 1 грн. 68 коп. за киловатт-час. За объем, превышающий 600 киловатт-часов в месяц, придется платить уже по 1 грн. 68 коп. (сейчас 1 грн. 63,8 коп.).

Также в апреле может подорожать тепло. Правительство планирует пересматривать тарифы на газ и тепло два раза в год - 1 апреля и 1 октября. Единственное, что точно спасет от подорожания уже в следующем месяце, - окончание отопительного сезона.

Подтверждают запланированное подорожание и в НБУ. Регулятор заложил в прогноз по инфляции в 2017 году повешение цен на отопление и газ в Украине.

- Они будут корректироваться и зависеть от динамики обменного курса и цен на газ на мировых рынках. Фактически в прошлом году цены на газ и отопление вышли на рыночный уровень и сейчас зависят больше не от решений комиссии, а от других факторов, которые на них влияют, - заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук.

И последнее новшество заключается в том, что для бытовых потребителей, у которых установлены счетчики газа, вводят еще один платеж. Это будет абонплата за присоединение к газовым сетям, которую придется платить, даже если вы не пользуетесь газом. По информации Нацкомиссии, такая абонплата зависит от мощности прибора учета и для наиболее распространенного типа счетчиков в месяц будет составлять порядка 92 гривен.

На стол: Фактор Пасхи

Основной фактор, который будет влиять на цены продуктов в магазинах и на рынках, это праздник Пасхи. Как говорят эксперты, на Страстной неделе обычно кратковременно повышаются цены на мясо и яйца. Традиционно это 5-10% от их обычной цены.

Остальные продукты будут следовать за сезонным трендом. Овощи будут дорожать, а молочка должна начать дешеветь.

Немного могут снизить цены на курятину из-за того, что несколько стран ввели ограничения на экспорт украинской птицы. Снижение объемов экспорта может привести к снижению цен на курятину внутри Украины. Но ожидать резкого удешевления все же не стоит.

- Цены могут снизиться, но не существенно, - пояснила «КП» в Украине» руководитель аналитического отдела Консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник. - Мясо птицы в рознице не подешевеет более чем на 5-10%. Думаю, этот запрет будет кратковременным. Обычно они длятся не более трех месяцев.

Вредные привычки: Дело - табак!

Апрель может стать «черным» месяцем для курильщиков. Дело в том, что Государственная фискальная служба считает, что розничная цена на пачку сигарет с фильтром должна быть не ниже 21,1 грн., а без фильтра - 18,84 грн. И эту цену хотят зафиксировать в рознице.

Согласно документу оптово-отпускная цена на пачку сигарет без фильтра должна составлять 18,25 грн., а розничная - 18,84 грн.

При этом оптово-отпускная цена на пачку сигарет с фильтром должна составлять 20,44, а розничная - 21,1 грн.

Если правительство утвердит это постановление, то оно вступит в силу через 15 дней после опубликования.

Бензин: Топтание на месте

Розничные цены на нефтепродукты в апреле останутся стабильными даже несмотря на то, что на мировых рынках наметилась тенденция к удешевлению нефти.

Как сообщают в Консалтинговой группе «А-95», оптовые партии бензина немного подешевели. «Продолжение снижения цен стало следствием очередного витка снижения котировок на последних сессиях, - говорят в компании. - Так, стоимость бензина и ДТ в европейских портах вернулась к минимальным месячным показателям после небольшого восстановления. В целом же с начала месяца она отступила на $47-50/т».

Эксперты отмечают, что уже сейчас сложилась ситуация, когда трейдеры могли бы снизить цену на топливо на 30-50 коп. за литр. Но этого не происходит из-за того, что многие ожидают девальвации гривны. Поэтому в апреле цены останутся стабильными с возможным небольшим удешевлением.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За год цены на большинство продуктов выросли

В Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей проанализировали, как изменились цены за год, и пришли к выводу: стоимость большинства продуктов выросла. Среди того, что подешевело, эксперты в первую очередь отмечают овощи борщового набора: морковь, капусту, свеклу, лук. Чуть дешевле, чем год назад, - на 1,35 грн. - продается килограмм сала.

В свою очередь лидерами подорожания стали молочные продукты, которые за минувший год подскочили в цене на 20-26%. Кроме того, подорожали мясо и птица, хлеб, мука, крупы, яйца, картофель, сахар, подсолнечное масло.

В ТЕМУ

Львов и Днепр: большая разница

«КП» в Украине» продолжает отслеживать стоимость продуктовой корзины в крупнейших украинских городах. По нашим подсчетам, расходы среднестатистической украинской семьи на продукты «успокоились»: за последние четыре недели они снизились на 0,4%.

По итогам месяца цены немного выросли лишь в двух городах - Одессе и Днепре. А стремительнее всего ценники уменьшались во Львове - минус 2,7%. Во многом благодаря этому Львов по итогам марта стал самым бюджетным городом: здесь наш месячный продуктовый набор стоит в среднем на 1750 грн. в месяц меньше, чем в Днепре.