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Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской «дочки» «Сбербанка России», стал сын главы совета директоров «Русснефти» Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке белорусская компания.

Как сообщает пресс-служба латвийского Norvik Banka, основным акционером инвестиционного консорциума, который подписал соглашение о приобретении украинского подразделения российского «Сбербанка», стала белорусская компания, которая принадлежит гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву.

«Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником, Сбербанком РФ, были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта», — приводит слова Гуцериева пресс-служба, сообщает РБК.

Что касается латвийского банка, то его основным акционером является гражданин Великобритании Григорий Гусельников, бывший президент «Бинбанка». «Уверен, что наше сегодняшнее соглашение позволит открыть новую страницу в развитии финансовой системы Украины», — заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, «Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.
ForUm

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