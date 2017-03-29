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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит процесс выхода Великобритании из Европейского Союза.

Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску в среду, сообщает Би-би-си.

Письмо доставит в 12:30 по Лондону (14:30 по Киеву) посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры «брексита».

После этого Тереза Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в британском парламенте.

В своей речи перед парламентариями она официально сообщит, что процесс выхода Великобритании из ЕС начался.

«Я полна неистовой решимости заключить правильную сделку для каждого отдельного человека в этой стране», - скажет Тереза Мэй, содержание речи которой уже известно.

Мэй в своем выступлении также призовет страну к объединению.

«Теперь, после того как решение покинуть ЕС принято, настало время объединиться», - скажет Мэй.

Во вторник вечером Мэй говорила по телефону с Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и и канцлером Германии Ангелой Меркель.

29 апреля пройдет саммит лидеров ЕС, в котором Великобритания не будет участвовать. На нем, как ожидается, лидеры ЕС дадут Еврокомиссии мандат вести переговоры по «брекситу». После этого Еврокомиссия опубликует примерный план переговоров, а сами переговоры начнутся в мае-июне.

Согласно статье 50, у сторон есть два года, чтобы прийти к соглашению по процессу выхода страны из ЕС. Стороны также могут договориться продлить этот срок.

В начале марта палата лордов британского парламента приняла законопроект, дающий право правительству начать процесс выхода страны из ЕС. Документ позволяет премьер-министру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства покинуть ЕС.

В начале февраля правительство Великобритании опубликовало план выхода страны из ЕС. Согласно документу, Великобритания покинет единый рынок ЕС и установит новые таможенные правила для торговли с Евросоюзом. Страна также выйдет из-под юрисдикции Европейского суда и установит собственную систему контроля за прибытием иммигрантов.

Напомним, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось пользу выхода страны из состава ЕС.
ForUm

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