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На борту Boeing 737-300, выполнявшего рейс авиакомпании Peruvian Airlines из Лимы, при приземлении в аэропорту города Хауха в центральной части Перу вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание La Republica.

Это произошло после того, как самолет не смог планово затормозить на взлетно-посадочной полосе (ВПП). 

Согласно сообщению, что пожар мог начаться из-за того, что крыло воздушного судна задело ВПП.

Из самолета был эвакуирован 141 человек. В результате ЧП пострадали 26 человек, в том числе ребенок.

 
ForUm

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