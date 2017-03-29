На борту Boeing 737-300, выполнявшего рейс авиакомпании Peruvian Airlines из Лимы, при приземлении в аэропорту города Хауха в центральной части Перу вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание La Republica.
Это произошло после того, как самолет не смог планово затормозить на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
Согласно сообщению, что пожар мог начаться из-за того, что крыло воздушного судна задело ВПП.
Из самолета был эвакуирован 141 человек. В результате ЧП пострадали 26 человек, в том числе ребенок.
#Boeing737 de #PeruvianAirlines se incendia al aterrizar Aeropuerto #Jauja #Perú. Todos los pasajeros logran salvarse. Video: Redes pic.twitter.com/gZwdJrnp0w— Rolando Segura (@rolandoteleSUR) 29 марта 2017 г.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время