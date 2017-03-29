На борту Boeing 737-300, выполнявшего рейс авиакомпании Peruvian Airlines из Лимы, при приземлении в аэропорту города Хауха в центральной части Перу вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание La Republica.

Это произошло после того, как самолет не смог планово затормозить на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Согласно сообщению, что пожар мог начаться из-за того, что крыло воздушного судна задело ВПП.

Из самолета был эвакуирован 141 человек. В результате ЧП пострадали 26 человек, в том числе ребенок.