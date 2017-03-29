В Грузии задержан бывший заместитель министра топлива и энергетики Игорь Кирюшин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, Главным следственным управление Генеральной прокуратуры осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении замминистра ТЭК во времена президентства Виктора Януковича Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича имуществом, принадлежащим ОАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча», на общую сумму более 2 млрд грн.

«25.03 господин Кирюшин был задержан на территории Грузии», – отметил генпрокурор.

Луценко также сообщил, что 28 марта грузинский суд принял решение о его временном аресте на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину.